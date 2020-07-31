كائنات فضائية.. تغريدة مثيرة للجدل لـ إيلون ماسك عن الأهرامات ورمسيس الثاني

نشر الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، تغريدة مثيرة للجدل بشأن بناة الأهرامات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".





وقال إيلون ماسك في تغريدة له إنه "من الواضح أن فضائيين بنوا الأهرامات".





وأضاف ماسك في تغريدة أخرى قال فيها إن الفرعون رمسيس الثاني كان أحدهم.





وبمجرد أن نشر ماسك تغريدته تفاعل معها رواد الموقع ما بين السخرية من حديثه أو بالضحك على اعتبار أنها دعابة منه أو بالتصديق على صحة كلامه من قبل الذي يؤمنون بنظريات المؤامرة الذين يعتقدون أن سلطات الدول الكبرى تتعمد إخفاء حقيقة وجود كائنات فضائية.





وعادة ما ينشر إيلون ماسك تغريدات مثيرة للجدل وتنتشر على نطاق واسع والتي أحيانا ما تكون جادة أو غامضة أو مباشرة بشكل صادم.



