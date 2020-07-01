مسموح بـ 15 فردا .. إجراءات احترازية لإعادة فتح منطقة الأهرامات

قال الدكتور وائل فتحي، كبير مفتشي آثار الأهرام إنه تم أخذ إجراءت إحترازية دورية، على غرار فتح المناطق الأثارية أمام السياح من جديد، ومن أبرزها تعقيم المناطق الحيوية بصفة دورية.





وأَضاف وائل فتحي، خلال حواره لـ فضائية "إكسترا نيوز" أن التعقيم يتم على مستوي شبابيك التذاكر، والمكاتب الإدارية، وغرف دخول السائحين.





وأشار كبير مفتشي الأهرامات إلى أن الإجراءات الإحترازية التي أتخذتها الدولة ، يتم تطبيقها على أرض الواقع، لافتًا إلى أنه لا يوجد عدد محدد مسموح به في منطقة الأهرامات نظرًا لأنها منطقة مفتوحة.





وأوضح "فتحي" أنه تم فتح هرمي خوفو وخفرع ، من الداخل، وبعدد 15 فردا فقط داخل الأهرامات، وفي الزبارة الواحدة.





وتابع: أن المقابر ئات المساحة الأصغر ، سيتم افتتاحها ولكن في مرحلة لاحقة، مشيرا إلى أنه تم عمل ممرات لتنظيم دخول السياح، والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.