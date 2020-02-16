الإذاعيون الأفارقة يزورون منطقة الأهرامات

قام وفد الإذاعيين الأفارقة بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، للتعرف على الأماكن التاريخية بمصر وعظمة الحضارة الفرعونية.





استمع المتدربون لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وبناء الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة الأهرامات.





وأعرب المتدربون عن إعجابهم وانبهارهم بالحضارة والتاريخ المصري القديم وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي كانت أحد أحلامهم التي تحققت.





تأتي هذه الزيارة ضمن البرنامج الترفيهي والسياحي المعد لفعاليات دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية رقم ٢١ ، والتي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.





ويحرص مركز التدريب والدراسات الإعلامية على توفير المحاضرات النظرية والعملية للدارسين الافارقة في كافة التخصصات الإعلامية.





ويتكون الوفد من ١٧ متدربا من ٨ دول إفريقية وهي الجزائر وتشاد وموريتانيا والسودان ونيجيريا وغينيا كوناكري وسيراليون وجيبوتى.





وتستمر فعاليات الدورة في الفترة من ٩ فبراير ٢٠٢٠ وحتى ٥ مارس ٢٠٢٠.