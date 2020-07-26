إيلون ماسك: لا أشعر بالقلق من اختراق تويتر.. ولديّ حساب سري على إنستجرام

علق الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك Elon Musk على عملية اختراق تويتر الأخيرة، قائلا لصحيفة نيويورك تايمز: "إنه لا يشعر بالقلق بشأن اختراق رسائله المباشرة على "تويتر"، فهي في الغالب تتكون من صور هزلية".





ووفقًا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يعد إيلون ماسك واحدا من بين أكثر من 100 شخصية بارزة تم اختراق حساباتهم على منصة التدوينات العالمية، يوم 15 يوليو الجاري، كجزء من عملية احتياليّة للحصول على عملة البيتكوين.





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وقالت تويتر Twitter، في وقت سابق: "إن المهاجمين قد يكونون تمكنوا من تنزيل الرسائل المباشرة الخاصة، والمعلومات الشخصية لبعض الشخصيات خلال هذا الاختراق"، ولكنها أشارت إلى أن تلك الحسابات ليست من الحسابات الموثوقة، مثل وئيس شركة تسيلا.





وقال ماسك في مقابلة حرة مع الكاتب الصحفي "مورين داو: "لست قلقًا بشأن نشر الرسائل المباشرة الخاصة بي"، وأضاف: "أعني، أنه ربما يمكننا أن ننتقي قسما من الرسائل المباشرة الخاصة بي التي تبدو سيئة خارج السياق، ولكن بشكل عام الرسائل المباشرة تتكون من بعض الصور الطريفة المتبادلة".





وخلال المقابلة، قال ماسك إن لديه حساب سري على موقع إنستجرام Instagram، وأوضح سبب ذلك، أنه يستخدمه لرؤية روابط الأشياء التي يرسلها الناس إليه، وأنه لا يستخدمه لنشر صوره أو التعليق لأحد على المنصة.





الجدير بالذكر أن مجموعة الهاكرز تمكنت الأسبوع الماضي من اختراق الأنظمة الداخلية لمنصة تويتر، والاستيلاء على بعض الحسابات لأشهر الشخصيات على الموقع من بينهم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، وقام باستخدام تلك الحسابلت لنشر عملية الاحتيال للحصول على العملة المشفرة، واستطاعوا جمع 121000 دولار أمريكي، بعد نشر تغريدة احتيالية على الحسابات المخترقة.