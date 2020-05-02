بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟

Tesla ، في خسارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ما يصل إلى 14 مليار دولار من قيمتها السوقية. تسببت سلسلة من التغريدات نشرها إيلون ماسك Elon Musk ، مؤسس شركة تيسلا









وبحسب ما ذكره موقع "highsnobiety"، ادعى إيلون ماسك، مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا Tesla ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن سعر سهم تداول الشركة كان مرتفعا جدا، إلى جانب تغريدة أخرى قال فيها إنه سيبيع جميع ممتلكاته المادية تقريبا.

















ووفقا لموقع "gizmodo"، تراجعت القيمة السوقية لشركة تيسلا Tesla بخسارة إيلون ماسك ما قيمته 3 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من إعلان الشركة عن نتائجها المالية، بالرغم من توقفها بسبب فيروس كورونا، مما ساهم في ارتفاع سعر السهم، الذي انخفض فورا بعد تغريدات ماسك.









وعبر إيلون ماسك عن آرائه عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، حول جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها ليست بالسوء الذي تصوره وسائل الإعلام، إلى جانب رأيه فيما يخص أوامر البقاء في المنزل بالولايات المتحدة، قائلا بأنها إقامة جبرية وتنتهك الحقوق الدستورية للمواطن ويجب إيقافها فورا.









وتسببت تغريدة نشرها ماسك في شهر أغسطس من عام 2018، عن مستقبل شركة تيسلا إلى تغريمه بمبلغ 20 مليون دولار، حيث قال في التغريدة إنه حصل على تمويل لتحويل تسلا إلى شركة خاصة، مما أدى إلى رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقضية احتيال ضده.







