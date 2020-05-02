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تكنولوجيا

بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟

السبت 02/مايو/2020 - 05:10 م
إيلون ماسك
إيلون ماسك
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شيماء عبد المنعم
تسببت سلسلة من التغريدات نشرها إيلون ماسك Elon Musk، مؤسس شركة تيسلا Tesla، في خسارة الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ما يصل إلى 14 مليار دولار من قيمتها السوقية.


وبحسب ما ذكره موقع "highsnobiety"، ادعى إيلون ماسك، مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا Tesla، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن سعر سهم تداول الشركة كان مرتفعا جدا، إلى جانب تغريدة أخرى قال فيها إنه سيبيع جميع ممتلكاته المادية تقريبا.




ووفقا لموقع "gizmodo"، تراجعت القيمة السوقية لشركة تيسلاTesla بخسارة إيلون ماسك ما قيمته 3 مليارات دولار، وذلك بعد أيام من إعلان الشركة عن نتائجها المالية، بالرغم من توقفها بسبب فيروس كورونا، مما ساهم في ارتفاع سعر السهم، الذي انخفض فورا بعد تغريدات ماسك.


وعبر إيلون ماسك عن آرائه عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، حول جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها ليست بالسوء الذي تصوره وسائل الإعلام، إلى جانب رأيه فيما يخص أوامر البقاء في المنزل بالولايات المتحدة، قائلا بأنها إقامة جبرية وتنتهك الحقوق الدستورية للمواطن ويجب إيقافها فورا.


وتسببت تغريدة نشرها ماسك في شهر أغسطس من عام 2018، عن مستقبل شركة تيسلا إلى تغريمه بمبلغ 20 مليون دولار، حيث قال في التغريدة إنه حصل على تمويل لتحويل تسلا إلى شركة خاصة، مما أدى إلى رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لقضية احتيال ضده.


وقال قاضٍ فيدرالي في أوائل شهر أبريل المنصرم، إن شركة تيسلا ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك يجب أن يواجها دعوى قضائية من المساهمين بشأن تلك التغريدة، من ضمنها الادعاء بأن ماسك ينوي الاحتيال عليهم.
بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟
بسبب تغريدة.. إيلون ماسك يخسر 14 مليار دولار |ماذا قال فيها؟
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