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تكنولوجيا

لعلاج الاكتئاب .. إيلون ماسك يطور شريحة ذكية يمكنها تحسين بعض وظائف المخ

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:00 ص
شريحة إيلون ماسك
شريحة إيلون ماسك الذكية
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شيماء عبد المنعم
كشف رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة تسلا للسيارات إيلون ماسك، في عام 2016، عن اختراع مثير للجدال تطوره شركته الغامضة Neuralink، والتي تطور رقاقات الكمبيوتر العصبية، يمكنه توصيل العقول البشرية مباشرة بأجهزة الكمبيوتر.

ووفقا لما ذكره موقع "zeenews"، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك:" إن شركته الناشئة Neuralink تعمل علي تطوير شريحة رقمية ذكية، تسمح لمستخدميه  ببث الموسيقى مباشرة إلى المخ"، حيث من الممكن أن تكون بمثابة سماعات داخلية للرأس لسماع الموسيقى.


وفي سلسلة من التغريدات على موقع تويتر، أوضح ماسك أن الأشخاص سيتمكننون من بث الموسيقي مباشرة من المخ دون أى جهود خاصة، حيث يمكن لرقاقة Neuralink، القيام بذلك والتي سيتم استخدام على المدي القصير لعلاج أمراض الدماغ مثل مرض باركنسون.

وقال إيلون:"إن Neuralink يمكنها أن تساعد في التحكم في مستويات الهرمونات واستخدامها لمصلحتنا في مثل تحسين قدراتنا وتخفيف القلق".

ومن خلال عملية تركيب بسيطة مشابهة لجراحة العيون بالليزر بالليزك، يزعم إيلون ماسك أن شريحة Neuralink، يمكنها في المستقبل معالجة أجزاء من المخ المسئولة عن الإدمان أو الاكتئاب وفقا لما قاله إيلون ماسك.

وفي تغريدة أخرى قال إيلون ماسك أن رقاقة Neuralink، يمكن استخدامها لإيقاف التدفق السريع في الشبكات العصبية لمرضي الوسواس القهري.

وفى عرض تقديمى عام 2019، قال إيلون ماسك أن شركته طورت جهازا يشبه آلة الخياطة قادرا على توصيل العقول مباشرة بأجهزة الكمبيوتر، حيث تم الكشف عن شريحة Neuralink، بعد أن تلقى تمويل يزيد عن 158 مليون دولار. 
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