AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نيمار يعلنها: أنا باق مع باريس سان جيرمان

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:18 م
نيمار
نيمار
Advertisements
إسراء أشرف
أعلن البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه مع "بي إس جي" في الموسم جديد، بعد الصدمة التي تعرض لها مؤخرًا، بسبب خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1-0، في النهائي.

وقال نيمار في تصريحات لمجلة النادي الباريسي: "أنا باق مع بي إس جي في الموسم الجديد".

وتابع: "لدي طموح في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مجددًا، ولكن هذه المرة للفوز باللقب".

وأتم: "أسعى دائما لبذل أقصى جهدي، لتخليد اسمي في كتب التاريخ بفريقي".

ورغم أن نيمار توج بالألقاب المحلية الأربعة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، إلا أنه تأثر كثيرًا بضياع اللقب الأورروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من نيمار بعد تأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا

كيميتش بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا: ليس لدينا وقت للراحة

الجماهير تتوقع.. من يفوز بدوري أبطال أوروبا؟.. فيديو

نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال أوروبا .. لعنة فرنسية تهدد تتويج باريس سان جيرمان باللقب

باريس سان جيرمان سيفوز.. شاهد توقعات المصريين لـ نهائي دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

انفجار فى مطعم بـ أبو ظبي

برلمانى: قانون الإيجار القديم لن يسمح بطرد أى مستأجر من مسكنه

تطور مفاجئ في علاقة علي ربيع وزوجته ندى محمود

تجردت من ملابسها.. في ذكرى رحيل كاميليا قصة سيرها عارية بالشارع

تعامل فوري ومحاسبة المقصر.. مدبولي: التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية

تخبط غير مقبول.. شوبير: المصري اصطحب لاعبين مصابين بكورونا في مواجهة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية

ننشر أسعار سيتروين 2020 citroen اليوم في مصر.. صور

شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic