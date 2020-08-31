أمطار وسيول متوقعة.. "تنفيذي الإسماعيلية" يراجع خطة الاستعداد لشتاء 2020

أكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية على جميع المسؤلين عن كل القطاعات الخدمية والمرافق بنطاق المحافظة وتوابعها بضرورة الاسراع فى الانتهاء من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أى موقف طارئ بشكل فورى، وكذا المضى قدما فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ فى الاعتبار تلافى أي ملاحظات عما حدث في الأعوام الماضية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب المحافظ بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم وممثلى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والصرف.





وخلال الاجتماع وجه نائب المحافظ بضرورة مراجعة ماتم اتخاذه من إجراءات واستعدادات بكل القطاعات ومتابعة تنفيذ السيناريوهات لإدارة الأزمات والطوارئ فى حال وقوع أى حدث أو تعرض المحافظة لموجة من موجات الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.





وكذا تحديد آليات التعامل معها واختبار كل المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبلوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التعامل بالاستباق مع الحدث وليس رد الفعل.





كما تم التأكيد على الالتزام بالنوبتجيات فى العمل بالقطاعات الخدمية خاصة فى أيام العطلات والراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة وذلك لسرعة التعامل مع أى أحداث متوقعة فى أى وقت.

وأكد نائب المحافظ على أنه تقرر تنفيذ وإعداد بيان عملى وسيناريو خاص للتعامل مع أى أزمة طارئة خلال فصل الشتاء وبمشاركة كل الجهات المعنية.





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