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فن

بعد تغريدات ميدو ..هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:39 م
ميدو ومرتضى منصور
ميدو ومرتضى منصور
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج مرتضى منصور ، وجاء ذلك بعد التغريدات المتتالية التى دشنها أحمد حسام ميدو عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك .

وجائت تغريدات المتابعين كالتالى :
-أحمد حسام ميدو فى تويتر :"أذكر المستشار مرتضى منصور بإن اللي دخلك في مشاكل كبيرة في 2005 هما المطبلاتيه اللي كانوا حواليك"

-المستشار مرتضي منصور : بقول لجماهير الزمالك اننا عقدنا خمس صفقات كبري ولن اعلن عنها الا بعد انتهاء الموسم لاستقرار الفريق


-ميدو النهارده وجه رسالة كبيرةـ لمرتضى منصور

-ميدو لـ مرتضى منصور: عملت حاجات كويسة كتير واحذر من المحيطين بك

-المستشار مرتضي منصور : عملنا 5 صفقات محترمه جدا جدا هتسعد الجمهور مش هعلن عنها احتراما للعيبه اللي موجوده حاليا .

-كلام ميدو صح جدا وياريت يستمر عشان بيحب النادى .

يذكر أن كتب اللاعب أحمد حسام ميدو عبر صفحته على تويتر :"وجودك على رأس ادارة نادي الزمالك مهم جدا في التوقيت الحالي وحتى في المستقبل القريب!! وجودك صداع في راس الناس اللي بتحاول تهد نادي الزمالك منذ سنوات!! لازم تحافظ على مكانك بابعاد اصحاب المصالح من حولك من يعطوك النصيحة الخطأ ويقولون لك نعم وامين فقط من اجل مصالحهم الشخصية..".




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