يعزز صحة القلب.. 12 فائدة لتناول ورق العنب

يعد ورق العنب من الأكلات المفضلة لدى كثير من المصريين لكنه يقلق البعض من تناوله لزيادة الوزن.





لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد ورق العنب الصحية.





يحتوي ورق العنب على :

١_فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور.

٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.

٣- يساهم في علاج الإمساك.

٤- يعزز صحة القلب.

٥- يعزز صحة العينين.

٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.

٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.

٩- يحافظ على صحة البشرة.

١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.

١٢-يحافظ على سلامة الأسنان.

