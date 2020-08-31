AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يعزز صحة القلب.. 12 فائدة لتناول ورق العنب

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يعد ورق العنب من الأكلات المفضلة لدى كثير من المصريين لكنه يقلق البعض من تناوله لزيادة الوزن.


لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد ورق العنب الصحية.


يحتوي ورق العنب على :

١_فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور.
٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
٣- يساهم في علاج الإمساك.
٤- يعزز صحة القلب.
٥- يعزز صحة العينين.
٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.
٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.
٩- يحافظ على صحة البشرة.
١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
١٢-يحافظ على سلامة الأسنان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ في الصيف ؟

ماذا يحدث للجسم عن تناول الزيتون الأسود

كنز لصحتك.. تعرف على فوائد الزيتون الأسود

تعرف على فوائد المشروم

ترشيحاتنا

بأقل مجهود.. أفضل طريقة لإزالة الشعر نهائيا بالخل والملح

أري بابل يعلن انتقاله رسميًا لنادي الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 23

كنزي عمرو دياب تثير غضب الجمهور بصورة جديدة .. شاهد

أكدت دعمها لجهود الاستقرار..مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

AdvertisementS

ننشر قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين لشهر سبتمبر

لا تمارس العمل القضائي.. متحدث النيابة الإدارية يكشف مفاجأة عن بطلة واقعة محكمة مصر الجديدة.. فيديو

الحكومة: قطع المياه والكهرباء عن أصحاب هذه العقارات

مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة يعلق على واقعة التعدي على ضابط شرطة

بعد تزايد أعداد مصابي كورونا.. 3 توجيهات جديدة من رئيس الوزراء للمحافظين

بعد تحصيل 5 مليارات جنيه.. 8 حالات لا يمكن التصالح فيها على مخالفات البناء

حبس ابنة نهى العمروسي وأحمد الجنزوري 4 أيام في قضية الفيرمونت

بعد قرار الحكومة .. 4 حالات تستوجب إزالة مخالفات البناء بشكل فوري .. تفاصيل

ولا انهزام ولا انكسار .. 5 صور تحدت بها هالة صدقي زوجها بعد قضية إنكار النسب

هيتجنن وهيموت.. المذيع الإخواني زوبع يتعرض لصدمة بعد القبض على محمود عزت

متحدث الوزراء يحذر: الفترة القادمة ستكون صعبة ومحرجة لـ كورونا

ربع مليون جنيه.. هدية خال لابن شقيقته بعد النجاح في دبلوم الصنايع بمجموع 68% | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايوه وبرنيطة .. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

بسيط وأنيق.. سعر وماركة فستان كيت ميدلتون خلال ظهورها في مكالمة عبر zoom

بملابس أوفر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة