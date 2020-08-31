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توك شو

بسبب غضب أهالي الصعيد.. وزير النقل يقدم وعدا لهم.. فيديو

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:24 م
وزير النقل
وزير النقل
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محمود محسن
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الدولة وضعت خطة للحد من الازدحام المروري برمسيس، مضيفا: كان لا بد من التوجه نحو إنشاء محطة بشتيل، معقبا:  "أنا مقدرش أزعل الصعايدة لأنهم أصل مصر ورجال مصر".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن المحطة فى مكان متوسط بين الجيزة ورمسيس واكتشفنا أن هذا المكان هو الأنسب.

وتابع وزير النقل  أنه سيتم نقل محطة مصر من ركاب وخطوط الوجه البحرى فى اتجاه شبرا الخيمة ونحاول أيضا مد الخط الثانى إلى قليوب.

وأشار الوزير  إلى أننا نقوم بإنشاء محطات للسكة الحديد على أعلى مستوى، معلقا: "بوعد كل أهالينا فى الصعيد بمحطة محترمة ونظيفة ببشتيل".

وقال وزير النقل، إنه من يوم تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يولى أهالينا بالصعيد الاهتمام، وكل المشروعات فيها.
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