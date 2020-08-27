منطقة مزدحمة.. وزير النقل: نقل موقف أحمد حلمي لـ عبود.. فيديو

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن محطة الجيزة سيتم تطويرها وتحسينها وتنظيفها مؤكدا أنه عمل على تحسين المحطة والإشارات وكل شيء بها.





وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنني ضد التمييز العنصري سواء لأهل الصعيد أو مناطق الوجه البحري أو المسلم أو المسيحي.





وتابع وزير النقل انه تم نقل مو قف أحمد حلمى لعبود لانه أصبح منطقة مزدحمة جدا وكان يجب العمل على نقله للتخفيف من الزحام الموجود.



