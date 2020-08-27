AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مقدرش أزعلكم| كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة على الهواء.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:49 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
Advertisements
محمود محسن
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن الدولة وضعت خطة للحد من الازدحام المرورى برمسيس فكان لا بد من التوجه نحو إنشاء محطة بشتيل وتتضمن مناطق بشتيل وشارع السودان أو محور الزمر و26 يوليو وتم إطلاق "مثلث بشتيل" عليها.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار: "أنا مقدرش ازعل الصعايدة لانهم أصل مصر ورجال مصر.. وأقول لهم حقكم عليا لأنني لم أقم بشرح الوضع بما فيه الكفاية.

وتابع وزير النقل أن المحطة فى مكان متوسط بين الجيزة ورمسيس واكتشفنا ان هذا المكان هو الانسب، مؤكدا أنه سيتم نقل محطة مصر من ركاب وخطوط الوجة البحري فى اتجاه شبرا الخيمة ونحاول أيضا مد الخط الثانى الى قليوب.

وأشار الوزير إلى أن محطة رمسيس انشئت عام 1856 وكان تعداد مصر 4 مليون نسمة في ذلك الوقت وكانت 5 رحلات فقط الى القاهرة الاسكندرية والقاهرة اسيوط.

وقال وزير النقل أن القطار في ذلك التوقيت كان ينقل 10 الاف راكب يوميا، مؤكدا أنه اليوم وصلت مصر اكثر من 100 مليون والسكك الحديد تنقل مليون راكب يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار السكة الحديد ينطلق على قضبان التطوير.. التفاصيل الكاملة لـ رفع كفاءة أهم وسيلة لـ النقل الجماعي فى مصر

يخلق شعورا بالتمييز.. برلماني يطالب بتعليق قرار عدم وصول قطارات الصعيد إلى القاهرة

بعد تصريحات وزير النقل.. موجة غضب من نواب الصعيد بسبب اتجاه منع وصول قطارات الوجه القبلي للقاهرة.. ويؤكدون: تمييز سلبي يخالف الدستور

وكيل نقل البرلمان يؤيد نقل قطارات الصعيد لمحطة بشتيل لتخفيف الزحام

أحمد موسى: أهلنا في الصعيد زعلانين بسبب محطة بشتيل

كامل الوزير للصعايدة: رمسيس ليس المقصد النهائي.. ومحطة بشتيل على الطراز الفرعوني

ترشيحاتنا

اختفاء شقيقة زعيم كوريا الشمالية وسط مخاوف من اغتيالها

وائل غنيم يفضح جماعة الاخوان الإرهابية في استديو قناة مكملين| شاهد

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

نجم ليفربول يقترب من خلافة ميسي في برشلونة

طعن مصري داخل مطعم في إيطاليا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعى صديقه باكيا.. أول ظهور لـ عمرو راضي بعد وفاة مصطفى حفناوي

طريقة علاج الصدفية.. 7 وصفات طبيعية

10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون