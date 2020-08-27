مقدرش أزعلكم| كامل الوزير يوجه رسالة للصعايدة على الهواء.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إ ن الدولة وضعت خطة للحد من الازدحام المرورى برمسيس فكان لا بد من التوجه نحو إنشاء محطة بشتيل وتتضمن مناطق بشتيل وشارع السودان أو محور الزمر و26 يوليو وتم إطلاق "مثلث بشتيل" عليها.





وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار: "أنا مقدرش ازعل الصعايدة لانهم أصل مصر ورجال مصر.. وأقول لهم حقكم عليا لأنني لم أقم بشرح الوضع بما فيه الكفاية.





وتابع وزير النقل أن المحطة فى مكان متوسط بين الجيزة ورمسيس واكتشفنا ان هذا المكان هو الانسب، مؤكدا أنه سيتم نقل محطة مصر من ركاب وخطوط الوجة البحري فى اتجاه شبرا الخيمة ونحاول أيضا مد الخط الثانى الى قليوب.





وأشار الوزير إلى أن محطة رمسيس انشئت عام 1856 وكان تعداد مصر 4 مليون نسمة في ذلك الوقت وكانت 5 رحلات فقط الى القاهرة الاسكندرية والقاهرة اسيوط.



