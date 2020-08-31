طالب بتغليظ العقوبات.. الديهي: فتح ملف التعديات على الأراضي يعيد للدولة هيبتها

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الجميع يشكو من الفساد وحجم التعديات على الأراضي أملاك الدولة؛ لذا فإن فتح ملف التعديات ومخالفات البناء يعتبر مشروعا قوميا لاستعادة هيبة الدولة المفقودة.





وطالب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، بتغليظ العقوبات على المخالفين ، معقبًا: "ينبغي عقاب المخالفين، ومن شاركوهم في الفساد بالمحليات والشئون الهندسية، لا بد أن يعاقبوا أيضًا بنفس الطريقة؛ فلولا وجود المسئول الفاسد لما استطاع المواطن أن يتعدى".





الجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن عدم مد فترة التصالح، التي تنتهي 30 سبتمبر المقبل، وهي المهلة المحددة لقضايا التصالح في مخالفات البناء.





وأعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن تقديره لغضب الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء حضوره مؤتمرًا لافتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، أمس، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، غضب غضبة من أجل الوطن وليس لأغراض شخصية".





وأضاف "الديهي"، أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور ما قام به السيسي من إنجازات، لافتًا إلى أن الرئيس أكد أن ملف التعديات "خطير" ويهدد مصالح الدولة.





وتابع: "الرئيس موجوع بكم الفساد المستشري في مصر، ولن يفهم غضب الرئيس سوى الشرفاء، فوجوده صمام أمان ومانع ضد الفساد".