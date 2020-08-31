تعرف على تفاصيل اتفاق الحكومة والحركات المسلحة في السودان

كشف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، تفاصيل توقيع اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة في السودان.





وقال حليمة، في مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، المذاعة عبر شاشة ten، مساء اليوم الاثنين، إن هذا الاتفاق يقضي بتوزيع الثروات والسلطة، مضيفا أن عملية المفاوضات تحتاج لمزيد من الوقت بشأن الأزمة في السودان.





وأضاف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أنه تم في هذا الاتفاق نوعا من الحكم الذاتي بين النيل الأزرق وجنوب تركمان، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق أحد استحقاقات المبادئ الثلاث للثورة السودانية.





وتابع السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن جنوب السودان الدولة الوسيطة بين الطرفين في عملية السلام، وهناك قوي أفريقيا ومنظمات أفريقية تدعم هذا الاتفاق وجامعة الدول العربية.