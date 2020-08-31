116 ألف فتاة.. وزيرة التضامن: الخدمة العامة للبنات تتمثل في قضاء سنة في العمل بمبلغ رمزي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة للبنات توازي الخدمة العسكرية للرجال.





وأضافت نيفين القباج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "بعد تسليم مهام الوزارة كان عدد مكلفات الخدمة العامة 38 ألف وتزايد العدد تدريجيا ونصل الآن لـ 116 ألف مكلفة خدمة عامة".





وتابعت نيفين القباج "الخدمة العامة هي قضاء سنة بعد البكالوريوس أو الليسانس في العمل العام بمبلغ رمزي شهريا وهو أحد مسوغات التعيين في القطاع العام والحكومي".





ولفتت نيفين القباج "وتتعلم الفتاة مهارات مختلفة في وزارة التربية والتعليم أو التضامن أو وزارة العدل والنيابة الإدارية".





وأكدت نيفين القباج أن " مكلفات الخدمة العامة قوة بشرية، و المكافأة الرمزية طبقا للقانون من 500 إلى 800 جنيه وبعض الجهات توفر مكافأة تصل لـ ألف جنيه"، مضيفا "الشباب هم الكوادر المهنية التي تعمل مستقبلا في الجهات الحكومية".



