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أخبار العالم

محمد بن زايد: الإمارات متمسكة بإقامة دولة فلسطينية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ألقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد كلمة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد للجالية الفلسطينية في الإمارات بشأن اتفاق السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال محمد بن زايد في كلمته إن الإمارات اتخذت قرارها السيادي لصالح السلام، مؤكدا أن الفلسطينيين في بلدهم الثاني.

وأكد بن زايد على أن الإمارات متمسكة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن  السلام خيار استراتيجي لكن ليس على حساب القضية الفلسطينية.

وكان وفد أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى وصل إلى الإمارات، اليوم الاثنين، برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
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