مين يفوز بالتريند.. سيارة ياسمين صبرى تتحدى برتقال سمية الخشاب وكاش مايوه رانيا يوسف.. ونرمين الفقى تغرد بالبوركيني

شهدت الأيام القليلة الماضية منافسة بين عدد من النجمات من اجل الفوز بالتريند حيث تصدرت الايام الماضية الفنانة سمية الخشاب التريند بعد ظهورها فى حمام السباحة بالبرتقال وهو الامر الذى تبعته بجلسة تصوير جديدة داخل حمام السباحة ايضا وسبقتها رانيا يوسف التى احتلت التريند بعد ظهورها بالكاش مايوه وكذلك الفنانة ياسمين صبرى التى كانت حديث الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بسيارة جديدة.





نرصد فى التقرير التالى ابرز النجمات اللاتى حرصن على اثارت الجدل ليفزن بالتريند.





سمية الخشاب :

خضعت سمية الخشاب مؤخرا إلى جلسة تصوير جديدة فى منزلها وهى الجلسة التى استخدمت فيها شرائح البرتقال، ولاقت انتشارا واسعا وكبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى جلسة التصوير التى اختصت سمية الخشاب "عين" بعدد من الصور الحصرية التى لم تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها.





كما خضعت لجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها بعض السلاسل الفضية السميكة حول رقبتها ويدها داخل حمام السباحة، وانهالت التعليقات عليها بالمغازلة والتعبير عن حب جمهورها لها.





رانيا يوسف :

أما الفنانة رانيا يوسف نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة.





وظهرت رانيا يوسف، بفستان جذاب باللون البينك، من دون أكمام أبرز جمالها ورشاقتها مع قبعة انيقة





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الهادئ.





وتركت رانيا يوسف شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها.





كما نشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو جديدا لها وظهرت فى الفيديو بإطلالة جريئة وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى.





فيما لاقت النجمة هجومًا واسعًا على هذا الفيديو بسبب إطلالتها حينما نشرته على "تويتر" وأعادت نشره على إنستجرام، مما جعل الجمهور يشن هجوما عليها.





نرمين الفقى :

وشاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت نرمين الفقي في الصورة داخل حمام السباحة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".





فيفى عبده :

بينما شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وظهرت فيفي عبده فى الصور بإطلالة لافتة وذلك خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.





وارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم باللون الأصفر، فيما تزينت ببعض الأكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها الصيفية.





ومن الناحية الجمالية، وضعت فيفي عبده ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة وغير مبالغ فيها.





واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





ياسمين صبرى :

وفور تسريب المستندات الخاصة بسيارة ياسمين صبري الجديدة التي أهداها لها زوجها رجل الاعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشمية، من طراز رولز رايس الإنجليزية إنتاج 2020 بمبلغ يصل إلى نحو 10 ملايين جنيهات، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تندرا على قيمة الهدية وكيف يهادي الازواج زوجاتهن، فيما ذهب البعض إلى التهكم والسخرية من الهدية وقيمتها التي بلغت الملايين وتصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".