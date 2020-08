محمد عبد الرحمن يهنئ أشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة"

View this post on Instagram

ألف مبروك لاخواتي #علي_ربيع و #اوس_اوس ولأستاذ #اشرف_عبدالباقي وكل صناع المسرحية الجميلة دي #صباحية_مباركة .. اتبسطت جدًا بالعرض ❤️👏🏻 للحجز والإستعلام @ticketsmarche