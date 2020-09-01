محمد عبد الرحمن يهنئ أشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة"

هنأ الفنان محمد عبد الرحمن الفنان اشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية " صباحية مباركة " ونشر صورة مع نجوم المسرحية من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".
وعلق عبدالرحمن على الصورة قائلا " ألف مبروك لاخواتي #علي_ربيع و #اوس_اوس ولأستاذ #اشرف_عبدالباقي وكل صناع المسرحية الجميلة دي #صباحية_مباركة .. اتبسطت جدًا بالعرض ".
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مسرحية " صباحية مباركة " من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
وعلق عبدالرحمن على الصورة قائلا " ألف مبروك لاخواتي #علي_ربيع و #اوس_اوس ولأستاذ #اشرف_عبدالباقي وكل صناع المسرحية الجميلة دي #صباحية_مباركة .. اتبسطت جدًا بالعرض ".
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ايمي طلعت زكريا تهنئ علي ربيع و اوس اوس علي مسرحية "صباحية مباركة"..فيديو
مسرحية " صباحية مباركة " من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.