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فن

ايمي طلعت زكريا تهنئ علي ربيع و اوس اوس علي مسرحية "صباحية مباركة"..فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:46 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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ميرنا محمود
هنأت الفنانة ايمي طلعت زكريا علي ربيع  و اوس اوس علي مسرحية صباحية مباركة 

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا   فيديو من عرض مسرحية  صباحية مباركة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة علn الفيديو : من عرض مسرحية صباحيه مباركه بطولة على ربيع واوس اوس.

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يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.


الجدير بالذكر أن طلعت زكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .
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