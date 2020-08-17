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فن

ذهب بسكون يليق بروحه الطيبة.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:08 م
ايمى طلعت زكريا
ايمى طلعت زكريا
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ميرنا محمود
تذكرت الفنانة إيمى طلعت زكريا والدها الراحل  بكلمات مؤثرة   عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و نشرت صورة للراحل طلعت زكريا  وعلقت معلقة : ذهب بسكون يليق بروحه الطيبه ،لم يؤذى مخلوقا،ولم يشتكى منه إنسان رحمك الله يا أبى بقدر نقاء روحك بنت_ابوها الدعاء لأبى وامواتنا جميعا

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ونالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته.. فعلا الاب ونعم السند.. ربنا يرحمه".

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.
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