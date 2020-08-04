بنت أبوها.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا عن والدها الراحل

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وأظهرت الصورة مكتوب عليها: "اذا كان الولد بيشيل اسم ابوه؛ فالبنت بتشيل أبوها نفسه".





وعلقت على الصورة : "الله يرحمك ياحبيبى #بنت_ابوها".









ونالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين " الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته.. فعلا الاب ونعم السند.. ربنا يرحمه".





يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.





الجدير بالذكر أن طلعت زكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .



