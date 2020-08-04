AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بنت أبوها.. رسالة مؤثرة من إيمي طلعت زكريا عن والدها الراحل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة جديدة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأظهرت الصورة مكتوب عليها: "اذا كان الولد بيشيل اسم ابوه؛ فالبنت بتشيل أبوها نفسه".

وعلقت على الصورة : "الله يرحمك ياحبيبى #بنت_ابوها".


ونالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته.. فعلا الاب ونعم السند.. ربنا يرحمه".

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

الجدير بالذكر أن طلعت زكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا وبابا ياتري شبه بعض.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات طفولتها

إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار بجاكيت مطبوع عليه صورتها مع والدها.. شاهد

لا عز كعز الأب.. إيمى طلعت زكريا تتذكر والدها

ايمى طلعت زكريا لوالدها: هتفضل أيقونة الكوميديا ومحدش هيقدر ينساك

ربنا يجمعني بكم على خير.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها وماهر عصام

هتفضل ضحكته قدام عنيا طول العمر.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر

مجرد رقم .. تركي آل الشيخ يحتفل بـ عيد ميلاده برسالة مؤثرة

بعد حادث حمو بيكا.. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات

6 حقائق خطيرة عن آخر لقاح ينتظره العالم لـ علاج مصابي كورونا

كلوب يطيح بـ 10 لاعبين خارج ليفربول .. وغموض حول مصير صلاح

مشروب يومي مذهل.. فوائد ديتوكس الماء بالليمون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

أيهما أجمل؟.. إطلالات أنيقة لـ يارا في عيد الأضحى.. صور

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر