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فن

رحم الله وجها اشتاقت إليه ولم أعد أراه.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:26 ص
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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ميرنا محمود
تذكرت الفنانة إيمى طلعت زكريا والدها الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت ايمي طلعت زكريا صورة  لوالدها  و علقت قائلة : رحم الله وجها أشتاق إليه ولم اعد اراه ربنا يرحمك يابابا وامواتنا جميعا #بنت_ابوها.

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ونالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته.. فعلا الاب ونعم السند.. ربنا يرحمه".

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

الجدير بالذكر أن طلعت زكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .
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