رحم الله وجها اشتاقت إليه ولم أعد أراه.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة إيمى طلعت زكريا والدها الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





رحم الله وجها أشتاق إليه ولم اعد اراه ربنا يرحمك يابابا وامواتنا جميعا #بنت_ابوها. ونشرت ايمي طلعت زكريا صورة لوالدها و علقت قائلة :





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ونالت الصورة تفاعل الكثير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم ما بين "الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته.. فعلا الاب ونعم السند.. ربنا يرحمه".





يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينما فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.





الجدير بالذكر أن طلعت زكريا توفى فى شهر أكتوبر عام 2019 .