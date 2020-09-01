وائل الإبراشي: وزارة الأوقاف استجابت للبرنامج وتكفلت بمصروفات الطالبة المكافحة

أعلن الإعلامى وائل الإبراشى ، عن تكفل وزارة الأوقاف بمصروفات، آية طه حسين محمود، الطالبة المكافحة، فى كلية الطب، بعدما طالبت بتخفيض المصروفات المالية لها بالكلية، حتى تتمكن أسرتها من الإنفاق عليها.





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استجاب أيضًا إلى مطالب الطالبة المكافحة وأعلن أنه سيحدد موعدا للقائها.





وكانت آية طه حسين محمود، الطالبة المكافحة، قد قالت إنها كانت تعمل مع والدتها فى بيع الأحذية من أجل مساعدتها فى الإنفاق على الأسرة، بالإضافة إلى توفير نفقة التعليم لها، وتابعت: "كنت بنظم وقتى بين شغلى على الفرش مع أمى وما بين المذاكرة والذهاب إلى المدرسة حتى حصلت اليوم على ورقة الترشيح لكلية الطب في الإسكندرية".





وأضافت "آية طه حسين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أن والدها أجرى عملية جراحية لاستئصال ورم فى المخ، قبل عشرين عامًا، ولكنه لم يستطع العمل منذ ذلك الوقت بسبب الآثار السلبية للعملية، وتابعت: "والدى مريض منذ 20 عامًا وعمل العملية وأنا كان عمرى وقتها 40 يومًا".





ولفتت "آية طه حسين"، إلى عدم قدرة والدها على العمل؛ دفع والدتها لاستكمال العمل على "فرش الأحذية"، الذى كان يعمل عليه قبل مرضه، وتابعت: "والدى كان يجهش بالبكاء من شدة الألم، وذلك كان يحزننى ويدفعنى إلى مساعدته ومساعدة الأسرة حتى أحقق هدفى فى التعليم ، من أجل إسعادهم ومساعدتهم فى الحياة العملية".





وطالبت "آية طه حسين"، بتخفيض المصروفات المالية لكلية الطب، حتى تتمكن أسرتها من الإنفاق عليها.