الإبراشي: انضمام نجوى إبراهيم للتليفزيون المصري بداية من 15 سبتمبر

كشف الإعلامى وائل الإبراشى، عن انضمام الإعلامية نجوى إبراهيم للتليفزيون المصرى، مردفًا:"يشرفنا بشكل كبير تكونى معانا من يوم 15 بشكل منتظم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى.





وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم خلال مداخلة هاتفية: "متحمسة جدا إنى أكون معاك ابتداء من يوم 15".





وكانت الإعلامية نجوى إبراهيم فى موقف طريف أقدمت، على طلب "العيدية"، من الإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء خلال مشاركتها له تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، الأمر الذى دفع مقدم البرنامج إلى إخراج 50 جنيها وتقديمها للإعلامية القديرة.





وقال "الإبراشى": "نجوى إبراهيم تستحق ما لا يقدر بمال.. وهذه العيدية هى رمزية"، فعلقت الإعلامية القديرة قائلة: "بتمشى فى الشارع بكام؟، يعنى معاك كام يا وائل فى جيبك"، فرد "الإبراشى" بـ3 آلاف، فعلقت ضاحكة: "3 آلاف وبتدينى 50 جنيه؟".. فرد "الإبراشى": "لأن فيه ناس كتير".