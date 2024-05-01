أحد مشايخ الترابين: جميع ممثلي القبائل العربية بالمحافظات حضروا تدشين مدينة السيسي

قال الشيخ سالم أبو نقيز، أحد مشايخ قبيلة الترابين، إن الرئيس السيسي أرسل رسالة للعالم أجمع بأن سيناء قلب مصر.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة بشمال سيناء لرصد تفاصيل تدشين مدينة السيسى الجديدة.

وأوضح أحد مشايخ قبيلة الترابين، أن مؤتمر تدشين مدينة السيسى شهد حضور ممثلين عن القبائل العربية من كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الشيخ سالم أبو نقيز أحد مشايخ قبيلة الترابين، أن الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد القبائل العربية أرسل دعوة لجميع ممثلى القبائل لحضور مؤتمر تدشين مدينة السيسى.