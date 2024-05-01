وكيل الأزهر: تطور مسابقة القرآن للطلاب أثمر عن اكتشاف نماذج مضيئة

أبدى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، سعادته بما حققته مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم.

وقال الضويني، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: سعدتُ كثيرًا لما حقَّقته مسابقةُ الأزهر السَّنوية في حفظ القرآن الكريم هذا العام من نجاحاتٍ وتطورٍ، أثمر عن اكتشاف نماذج مضيئة من الطلاب والمتنافسين في حفظ كتاب الله، يمثلون قدوةً لزملائهم وأقرانهم وشباب الأمَّة.

وعبرُ عن خالص الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته لهذه المسابقة وحرصه الدائم على تطوير التعليم الأزهري.

وهنأ الفائزين، وكل المتنافسين، وأولياء أمورهم، وقطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة شؤون القرآن الكريم، وكل مَن أسهم في نجاح المسابقة، سائلين المولى- عز وجل- دوام التوفيق والسَّداد.