عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يكلف بتفعيل قانون التصالح الجديد في بعض مُخالفات البناء

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة وضع ملف التصالح علي رأس الأولويات في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية والوزارية في الفترة القادمة مؤكداً على أهميته للحفاظ علي حق الدولة والمواطنين وردع المخالفين وانفاذ القانون.

جاء هذا خلال الاجتماع المنعقد برئاسة المحافظ وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي  والمهندس لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن  والأحياء ومسؤولي المديريات ومديري الإدارات وجميع الجهات العاملة علي تنفيذ القانون لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مُخالفات البناء وتقنين  أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.

واطمأن المحافظ من المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة علي جاهزية رؤساء المراكز والمدن والمختصين بتطبيق بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية وكذلك الانتهاء من تشكيل لجان النطاق مع مديرية الزراعة فضلا عن تشكيل اللجان والأمانات الفنية وإدخال الخرائط والأسعار على منظومة العمل واستلام وتسلم الأحوزة والولايات.

وأكد المحافظ على ضرورة فحص كل الملفات التي تم تقديمها طبقا للقانون ١٧ /٢٠١٩ ولم يتم البت فيها بالإضافة إلى الملفات الجديدة

وشدد المحافظ على أن يكون رؤساء اللجان المشكلة للبت في الطلبات المقدمة وأغلب الأعضاء من الجهاز الإداري للمحافظة حفاظاً علي دقة وسرعة انجاز ملف التصالح .

ومن جانبه أشار السكرتير العام للمحافظة الي أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.

محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب

فيما أكد المحافظ علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام وقال المحافظ  سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وقرية على مستوى المحافظة للوقوف على معدلات الأداء في هذا الشأن.

وأعطى المحافظ تعليماته بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط والأسعار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين في جميع المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية الرئيسية والمصغرة بنطاق المحافظة.

الانتهاء من تدريب العاملين الاستعدادات النهائية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام للمحافظة المدن والأحياء بنود قانون التصالح تطبيق قانون التصالح رؤساء المراكز والمدن رؤساء المراكز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

مفتاح إستراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

70 عاما على أول عُملة وطنية.. موعد طرح الـ 20 و50 جنيها الفضية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

ادعموا المهنة تشريعيًا | نقيب الصحفيين يوجّه طلبا لـ مجلسي النواب والشيوخ

بلطجية داخل الأسوار.. القصة الكاملة لاقتحام مدرسة لغات في الهرم| صور

مدينة السيسي .. حكاية أول منطقة ذكية كاملة باسم الرئيس في قلب سيناء

حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية.. اعرف آراء الفقهاء

بهدفي تاو وإمام عاشور.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 بالدوري الممتاز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 550 حصانًا.. انطلاق سيارة مازيراتي GranTurismo في مصر |السعر والمواصفات

مخاطر تناول الزنجبيل .. احذرها

مات في حصة الألعاب.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن وفاة طالب المحلة

راقصة ورسائل مثيرة.. تفاصيل ليلة حناء لـ إعلامية تثير السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ