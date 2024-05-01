أحد مواطني «بئر العبد»: الرئيس السيسي أوقف استمرار معاناة سيناء من الإرهاب

قال أحد مواطني منطقة بئر العبد بشمال سيناء، إنه أصر ومجموعة من أبناء المنطقة، على المشاركة فى مؤتمر تدشين مدينة السيسي بسيناء.

جاء ذلك، خلال حلقة خاصة لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة” من شمال سيناء؛ لرصد تفاصيل تدشين مدينة السيسي الجديدة.

وأضاف المواطن: أن سيناء عانت لسنوات عديدة من الإرهاب، إلى أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة، ووجه بالعملية الشاملة للقضاء على الإرهاب في سيناء.

يد تحمى ويد تبنى

وأشار إلى أنه في الوقت الذي عملت فيه القوات المسلحة والشرطة وأبناء سيناء للقضاء على الإرهاب؛ وجه الرئيس بإحلال تنمية شاملة في المحافظة تحت شعار “يد تحمي .. ويد تبني”.