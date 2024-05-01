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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المركز الثقافي الروسي يشهد انطلاق ونجاح مهرجان بردية لسينما الومضة | صور

صدى البلد

انطلق  اليوم الأربعاء مهرجان بردية لسينما الومضة دورة المخرج عاطف الطيب، وضيف الشرف دولة فلسطين، بالمركز الثقافي الروسي ويستمر في الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024.

 

المهرجان برئاسة الكاتب عبد الرحيم كمال، ومديرة المهرجان ومؤسسته عزة أبو اليزيد. ومن المقرر تكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأفلام المهمة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية. ويأتي التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره المهم فى صناعة السينما.

 

المكرمون هم الإعلامية "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى "سعيد شيمى"، والمخرج "عمر عبد العزيز"، والمخرج "هانى لاشين"، والكاتب "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى "فايق جرادة"، والكاتب الروسى فلاديمير بيلياكوف".

 

يعتبر المهرجان الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق.. والمهرجان تنظمه مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.


كانت إدارة المهرجان قد تلقت عددًا كبيرًا من الأفلام المشاركة في المهرجان والتي تلقتها بدورها لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان برئاسة الكاتب "ناجى عبد الله"، وعضوية كل من المخرج "أحمد حمدى"، والسيناريست "منال مغربى"، والمخرج "دانى جمال"، والفنانة "نادية حماد".


تم فحصها ومشاهدتها من لجنة التحكيم برئاسة المخرج "مجدى أحمد على"، والموسيقار "خالد حماد"، والمصور السينمائي "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السوري “فراس نعناع”.

 

الجدير بالذكر ، أن ضيف شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وضيف شرف حفل الختام النجمة "لبلبة".

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