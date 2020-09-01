شاهد.. يارا فى إطلالة جديدة تبرز جمالها عبر إنستجرام





وعلقت يار ا على الصورة قائلة "وَرَقو الأَصْفَر ..شَهر أيلول...ذكّرني فيك...أصفَر أو لسّه مش كتير ".





اقرأ أيضًا:

<br>

كانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلي، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".



