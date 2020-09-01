رسميا.. المنوفية الأولى على مستوى الجمهورية في التحصين ضد الحمى القلاعية

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، بحصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من حيث الأعداد المحصنة للحيوانات في الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والنيموباك، وذلك منذ انطلاق الحملة.
وأشار التقرير إلي أن محافظة المنوفية قد انتهت من تحصين 316 ألفًا و514 رأسًا من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، وذلك منذ إنطلاق الحملة القومية الأولي خلال الفترة من 11 إبريل الماضي وحتي 22 يوليو 2020.
وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمجهودات المبذولة والتي تقوم بها مديرية الطب البيطري لحصول المحافظة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، من حيث الأعداد المحصنة، مؤكدًا علي أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.