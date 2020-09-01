أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









ناشد الإعلامي خالد الغندور الجميع التدخل من أجل إنقاذ حالة مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي.







