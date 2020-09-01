أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
ناشد الإعلامي خالد الغندور الجميع التدخل من أجل إنقاذ حالة مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي.
تجاهل شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جميع الأنباء المرتبطة بحذف صوره داخل النادى الأهلى خلال الساعات الماضية.
ارتبط اسم الدولي الليبي حمدو الهوني، نجم الترجي التونسي، بالانتقال لأحد أندية الدوري المصري، بداية من الموسم الجديد.
حسمت لجنة التخطيط بالأهلي العديد من الملفات المهمة في اجتماع مطول برئاسة محسن صالح وشهد تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة، بالإشراف على قطاع الكرة.
نشر موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، طريقة اختيار الأندية الأفريقية للمشاركة في بطولات أفريقيا، والتي تكمن في بطولة الكونفيدرالية وبطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من العام القادم.
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم المقبل 2020-2021.
أكد تقرير صحفي، اليوم، الثلاثاء، أن صفقة انتقال ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مهددة بالفشل.