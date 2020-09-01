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رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تستقر على إعادة الثلاثي المعار وقائمة مبدئية للموسم الجديد

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
الاهلي
الاهلي
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عبد الحكيم أبو علم
حسمت لجنة التخطيط بالأهلي العديد من الملفات المهمة في إجتماع مطول برئاسة محسن صالح وشهد تواجد محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة.

ولا زالت اللجنة تدرس الموقف النهائي من ضم عنصر جديد للجنة بعد إعتذار خالد بيبو عن الإستمرار للتفرغ لأداء مهام عمله الجديد كمدير قطاع الناشئين.


وناقشت اللجنة الموقف النهائي لفريق الكرة وشكل القائمة في الموسم الجديد بناء على تقارير من السويسري رينيه فايلر المدير الفني وكذلك أميرتوفيق مدير التعاقدات والتسويق .



واستقرت اللجنة بشكل نهائي على عودة أكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد شريف بجانب تقييم أحمد ياسر ريان وباسم علي مع نهاية الموسم ووضع محمد عبدالمنعم المعار لسموحة ومحمود الجزار المعار للجونة تحت المنظار لحين تحديد موقف المفاوضات الجارية حاليًا للتعاقد مع مدافع جديد خاصة بعد إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي وبالتالي لن يكون متواجد الموسم المقبل بالكامل .


كما قررت اللجنة بدء التفاوض لتمديد تعاقد وليد ازارو لمدة موسمين بجانب الموسم المتبقي له وتعديله ليتقاضى 700 ألف دولار في الموسم الواحد، واستقرت اللجنة على تكليف إدارة التعاقدات بتسويق الأنجولي جيرالدو وهناك تفكير في التخلي عن النيجيري جونيور أجايي أيضًا حال وصول عرض مناسب خاصة بعد تراجع مستواه بصورة واضحة بجانب إقتراب مسئولي القلعة الحمراء من ضم مهاجم عربي كبير حيث وصلت المفاوضات معه إلي مراحل متقدمة للغاية.


واستقرت اللجنة على 26 لاعبا هم نواه الفريق للموسم المقبل على أن يتم وضع القائمة النهائية بعد انتهاء الموسم الجاري في نوفمبر المقبل، وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وسعد الدين سمير وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد محمود وصالح جمعة ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وحسين الشحات ووليد سليمان وآليو بادجي ومروان محسن ووليد ازارو بجانب أكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد شريف .
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