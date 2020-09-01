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رياضة

حسين الشحات ينتظم في برنامج تأهيلي بالأهلي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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عبد الحكيم أبو علم
ينتظم حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في برنامج تأهيلي باستاد مختار التتش اليوم.

وكان الشحات قد أجرى جراحة الفتاق الرياضي تغيب على إثرها لفترة طويلة عن مباريات الأهلي.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود عمرو السولية للإصابة التي تمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوعين بجانب علي معلول للإنذار الثالث ومحمود كهربا للإيقاف وحسين الشحات لعدم الجاهزية الفنية بعد إجراء جراحة الفتاق الرياضي.

كما يغيب محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ورمضان صبحي لانتهاء إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي وشريف إكرامي وحسام عاشور لانتهاء عقودهم.

ويعود للفريق الأحمر في تلك المباراة أحمد فتحي واليو ديانج بعد انتهاء إيقافهم والذي منعهم من التواجد أمام المصري البورسعيدي.
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