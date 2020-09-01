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رياضة

استعدادًا لمواجهة دجلة.. الأهلي يعود للتدريبات والغيابات تحاصر فايلر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:38 ص
الأهلي
الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود عمرو السولية للإصابة التي تمنعه من المشاركة في التدريبات لمدة أسبوعين بجانب علي معلول للإنذار الثالث ومحمود كهربا للإيقاف وحسين الشحات لعدم الجاهزية الفنية بعد إجراء جراحة الفتاق الرياضي.

كما يغيب محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ورمضان صبحي لإنتهاء إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي وشريف إكرامي وحسام عاشور لإنتهاء عقودهم.

ويعود للفريق الأحمر في تلك المباراة أحمد فتحي واليو ديانج بعد إنتهاء إيقافهم والذي منعهم من التواجد أمام المصري البورسعيدي.
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