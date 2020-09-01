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رياضة

شاهد.. محمد علاء يوجه رسالة لـ مؤمن زكريا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان محمد علاء رسالة إلى الكابتن مؤمن زكريا، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق محمد علاء قائلا: "بإذن الله هترجع أقوى يا عالمي".


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يذكر أن الفنان محمد علاء الشهير بـ"جامايكا" انضم إلى فريق مسلسل  حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، والتى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش، والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين.


مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".



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