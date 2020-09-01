حملة إزالات موسعة بمدينة العريش



وقال رءيس مدينة العريش الى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في فرض هيبة الدولة ومنع التعدي على أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات أو مخلفات في البناء.





يذكر أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اكد على إنهاء كافة التعديات علي أراضي الدولة، والانتهاء من تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين في استغلال الأراضي، وذلك خلال ستة أشهر طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا على تفويض رؤساء مجالس المدن في إصدار قرارات الإزالة للمباني المخالفة.ويتم تقديم تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، حيث قامت مجالس المدن بتشكيل لجان ابتدائية لتثمين الأراضي من خلال تقسيم المدن إلي قطاعات، وبعد وضع قيمة للمتر قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي بالمحافظة بخفض القيمة.كما تم تخفيض سعر المتر مرة أخرى بنسبة 25% خلال فترة السماح حتى 15 سبتمبر الجاري مراعاة لظروف المواطنين ، حيث أن أسعار التصالح بشمال سيناء أقل من كل المحافظات.اقرا ايضا: