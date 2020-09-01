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مرأة

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:14 م
جيجي حديد
جيجي حديد
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نهى هجرس
نشرت عارضة الأزياء جيجي حديد، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتى تكشف عن تغيرها في أواخر شهور حملها.

وظهرت جيجي حديد، في أخر صورة لها من أحدث جلسة مرتديه فستانا شفافا باللون الزيتي الفاتح ليكشف عن بطنها بشكل واضح.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جيجي حديد في المكياج على اللون البني للعيون ليكشف عن جمالها، ووضت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعمة التى تكشف عن جمالها.

وظهرت في بعض الصور الأخرى، مرتديه بنطالا من الجينز الواسع، وتوب هاف ستومك ليكشف عن حملها باللون الأبيض .

وإليكم أبرز الصور....
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making-of :)

A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid) on

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