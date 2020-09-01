فريق إيناتكس الأزهر يتحدى البرازيل وكينيا وكوريا في ريادة الأعمال

أجريت اليوم قرعة المنافسة العالمية فى مسابقة ريادة الأعمال للعام الجامعي 2019-2020 ويتنافس هذا العام 32 فريقا تمثل 32 دولة من مختلف قارات العالم. والفريق الذى يمثل مصر هذا العام هو فريق ريادة الأعمال بجامعة الأزهر- فرع أسيوط.









وحصل الفريق على المركز الأول على جميع جامعات مصر الحكومية والخاصة فى المسابقة المحلية للعام الجامعي 2019-2020 التى أقيمت فى شهر يوليو الماضى وتأهل للمنافسة على مستوى العالم مع الفرق الحاصلة على المركز الأول من 32 دولة.









وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الخامسة مع كل من كينيا وكوريا والبرازيل، ونتمنى من الله التوفيق للفريق المصري فى المسابقة العالمية بالحصول على مركز متقدم إن شاء الله فى هذه المسابقة.









الجدير بالذكر أن الدكتور جمال محمد سلطان زايد - عميد كلية الصيدلة بنات بأسيوط هو المشرف الأكاديمي لفريق إيناكتس بجامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث تم تأسيس الفريق فى 2017.









وتقدم الفريق للمنافسة فى المسابقة المحلية لأول مرة هذا العام وحصل على المركز الأول، ويعد فوز الفريق بالمركز الأول فى أول مشاركة له هى سابقة أولى لم تحدث من قبل على مستوى الجامعات المصرية أن يحصل فريق على المركز الأول فى أول مشاركة له بالمسابقة المحلية على جميع جامعات مصر ويتأهل لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية لهذا العام والتى سوف تقام فعالياتها فى الفترة من 8 الى 11 سبتمبر الحالي.



