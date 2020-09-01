AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فريق إيناتكس الأزهر يتحدى البرازيل وكينيا وكوريا في ريادة الأعمال

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 07:18 م
فريق إيناتكس الأزهر
فريق إيناتكس الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أجريت اليوم قرعة المنافسة العالمية فى مسابقة ريادة الأعمال للعام الجامعي 2019-2020 ويتنافس هذا العام 32 فريقا تمثل 32 دولة من مختلف قارات العالم. والفريق الذى يمثل مصر  هذا العام هو  فريق ريادة الأعمال بجامعة الأزهر- فرع أسيوط. 


وحصل الفريق على المركز الأول على جميع جامعات مصر الحكومية والخاصة فى المسابقة المحلية للعام الجامعي 2019-2020 التى أقيمت فى شهر يوليو الماضى وتأهل للمنافسة على مستوى العالم مع الفرق الحاصلة على المركز الأول من 32 دولة.


وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الخامسة مع كل من كينيا وكوريا والبرازيل، ونتمنى من الله التوفيق للفريق المصري فى المسابقة العالمية بالحصول على مركز متقدم إن شاء الله فى هذه المسابقة.


الجدير بالذكر أن الدكتور جمال محمد سلطان زايد - عميد كلية الصيدلة بنات بأسيوط هو المشرف الأكاديمي لفريق إيناكتس بجامعة الأزهر فرع أسيوط، حيث تم تأسيس الفريق فى 2017. 


وتقدم الفريق للمنافسة فى المسابقة المحلية لأول مرة هذا العام وحصل على المركز الأول، ويعد فوز الفريق بالمركز الأول فى أول  مشاركة له هى سابقة أولى لم تحدث من قبل على مستوى الجامعات المصرية أن يحصل فريق على المركز الأول فى أول مشاركة له بالمسابقة المحلية على جميع جامعات مصر ويتأهل لتمثيل مصر فى المسابقة العالمية لهذا العام والتى سوف تقام فعالياتها فى الفترة من 8 الى 11 سبتمبر الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأهل طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لنهائيات مسابقة «ايناكتس» من بين 56 جامعة

فوز فريق إيناكتس الأزهر بأسيوط على المركز الأول بالجامعات المصرية ..صور

فاز بالمركز الأول .. المحرصاوي يشيد بجهود فريق إيناكتس الأزهر

جامعة الإسكندرية في المركز الثاني بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال

"اورنچ مصر" ترعى مسابقة ايناكتس السنوية لعام 2020 بمشاركة 58 جامعة مصرية

ترشيحاتنا

بعد الجنازة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل إصابتها بـ كورونا

هيفاء وهبي تعلق على زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز.. شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يستغيث لإنقاذ مؤمن زكريا.. موقف الهوني من الزمالك.. شريف إكرامي يتجاهل أنباء حذف صوره من الأهلي.. مواعيد دوري أبطال أفريقيا

بعد تعاقدها مع النقل ..الشركة الفرنسية: سنقدم افضل خدمات لركاب المترو

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

المصائب لا تأتي فرادى.. المصري البورسعيدي يعلن إصابة نجم الفريق وغيابه 45 يوما

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

ملعوب بيراميدز.. شرط تعجيزي يمنع أحمد فتحي من البقاء في الأهلي

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

التموين عن صرف كمامة إجباريا على البطاقات: تزايد إصابات كورونا السبب

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

أول تعليق من كهربا بعد قرار فيفا بإيقاف دفع غرامة الزمالك.. شاهد

القصة الكاملة لجريمة الاغتصاب الجماعي التي هزت إسرائيل.. 16 شابا على فتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف حجم بطنها.. جلسة تصوير جديدة لـ جيجي حديد تعبر عن فرحتها

دراسة تكشف علاقة الوجبات السريعة بإلاصابة بشيخوخة الخلايا المبكرة

الأكل بـ يبوظ بسرعة.. حيل حفظ الأطعمة لـ فترة اطول