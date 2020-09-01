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مرأة

بـ فستان منقوش بالورود.. إسراء عبد الفتاح بإطلالة جديدة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:26 م
اسراء عبد الفتاح
اسراء عبد الفتاح
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محمد بدران


شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح، متابعيها صورة جديدة  من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وظهرت اسراء عبد الفتاح بإطلالة أنيقة ترتدي فستان اخضر منقوش بالورود وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة نالت إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.

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A post shared by Esraa Abdelfattah (@esraa.abdel.fattah) on

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