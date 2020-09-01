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فن

فركش.. رانيا منصور تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل اسود فاتح

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:55 م
مسلسل اسود فاتح
مسلسل اسود فاتح
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محمد بدران
احتفلت الفنانة رانيا منصور عبر حسابها على "إنستجرام" بانتهاء تصوير مسلسلها الجديد "اسود فاتح" المقرر عرضه قريبا.


ونشرت رانيا منصور صور لها مع نجوم العمل وعلقت "فركش تصوير مسلسل #اسود_فاتح حتوحشونى اوى كلكم وقاعدتنا مع بعض يا بنات وقاعدة البحر عند اوضة نانسى وخروجة السلم و الحظر فى الكورونا والحظر بعد الانفجار"


وتابعت "ذكريات كتير حتفضل بعد تصوير المسلسل دا حيوحشنى لبنان واهل لبنان ونفسى المرة الجاية لما ارجع ترجع لبنان اللى كلنا نعرفها... حتوحشنى اوى يا كريم وبجد شكرا انك استحملت توترى شكرا جدا استاذ على وشركة الانتاج المحترمين جدا جدا سيدرز آرت برودكشن استاذ صادق الصباح محدش قصر معانا فى اى حاجة بالرغم من الظروف الصعبة جدا اللى عدت على المسلسل.


واضافت "مبسوطة اوى انى اشتغلت فى المسلسل دا وربنا يكتبلنا النجاح يا رب استنونى فى دور آية الدور دا انا بحبه جدا اكتر دور عملته وتعبت فيه حتعرفوا بعدين لما تشوفوا المسلسل حتوحشنى آية اوى"


مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.


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فركش تصوير مسلسل #اسود_فاتح حتوحشونى اوى كلكم وقاعدتنا مع بعض يا بنات وقاعدة البحر عند اوضة نانسى وخروجة السلم و الحظر فى الكورونا والحظر بعد الانفجار ذكريات كتير حتفضل بعد تصوير المسلسل دا حيوحشنى لبنان واهل لبنان ونفسى المرة الجاية لما ارجع ترجع لبنان اللى كلنا نعرفها... حتوحشنى اوى يا كريم وبجد شكرا انك استحملت توترى شكرا جدا استاذ على وشركة الانتاج المحترمين جدا جدا سيدرز آرت برودكشن استاذ صادق الصباح محدش قصر معانا فى اى حاجة بالرغم من الظروف الصعبة جدا اللى عدت على المسلسل ...مبسوطة اوى انى اشتغلت فى المسلسل دا وربنا يكتبلنا النجاح يا رب استنونى فى دور آية الدور دا انا بحبه جدا اكتر دور عملته وتعبت فيه حتعرفوا بعدين لما تشوفوا المسلسل حتوحشنى آية اوى #اسود_فاتح

A post shared by Rania Mansour رانيا منصور (@raniamansourofficial) on

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