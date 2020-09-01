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أحمد موسى: تركيا تواجه إجراءات عقابية قاسية من الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:16 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه يعيش فترة شديدة الصعوبة.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواجه إجراءات عقابية قاسية من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مواقف أردوغان تتغير وتصريحاته بلا قيمة ولا تنفذ على الأرض.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن رجب اردوغان عليه ان ينفذ أوامر الاتحاد الأوروبي ويرضخ لكل ما يقولوه له، مستدركا أن الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أردوغان اليوم غير أمس في كافة المستويات والاتحاد الأوروبي يقف أمام بلطجته بقوة.

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