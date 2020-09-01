مستشار الرئيس يوضح سبب زيادة أعداد الإصابة بكورونا من جديد.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن الموجة الأولي لفيروس كورونا المستجد لم تنته حتي نبحث عن الموجة الثانية.





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إن بي سي مصر" الفضائية، أن هناك نوع من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ولكننا كنا متوقعين ذلك.





وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرة أخري بعد نزولها كان نتيجة عيد الاضحي المبارك وخروج المواطنين من الحظر.





وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أنه لا يوجد التزام كامل بالمعايير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



