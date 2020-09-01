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تعليم

محمد السعدني: الجامعات المصرية على أعلى مستوى تعليمي والأعداد الكبيرة سبب خروجها من التصنيف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:31 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا
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أحمد علام
أشاد الدكتورمحمد السعدني، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بفكرة  التوسع في انشاء الجامعات لأن اعداد الطلاب المتواجدين داخل الجامعات المصرية ضخمة مما أدي إلى خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، لافتًا إلى عدم تواجد هذة الأعداد الضخمة  داخل أي جامعة على مستوي العالم.

وأضاف محمد السعدني ، خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الجامعات الأهلية التي تنشأها الدولة هي منفذ للطلاب ومن خلالها يحصل توسع افقي بين الجامعات للحد من زيادة الاعداد داخل الجامعات الحكومية ، مشيرًا إلى ان مصروفات الجامعات الأهلية عالية جدًا كما ان الجامعات الخاصة ايضًا قامت بزيادة اسعار المصروفات الخاصة بها

وأوضح السعدني  أن مصر بها مستوي علمي على أعلي مستوي بوجود نسبة كبيرة من أساتذة الجامعات المصرية ذو مستوي عالمي ، بالأضافة إلى وجود  التقدم في بعض التخصصات ولكن كل هذا يضيع في التصنيف العالمي بسبب تواجد هذا  العدد الكبير من الطلاب


وشدد السعدني على ضرورة النظر من جانب الدولة في  سياسات التعليم ولا ينبغي أن تكون هناك زيادة  في تسعير الخدمة لأن التعليم الجيد من ضمن حقوق الإنسان التي يجب ان تتوافر له   

وقد اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


وقال السفير بسام راضى ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية. 


وقد تم في هذا الإطار استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.

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