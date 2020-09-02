AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عادت إلى الدوحة بعد وقت قصير.. طائرة قطرية تصل عاصمة بيلاروسيا بشكل مفاجئ

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:35 م
طائرة قطرية تصل مطار
طائرة قطرية تصل مطار مينيسك بشكل مفاجئ
Advertisements
محمود نوفل
هبطت طائرة ركاب قطرية في مطار العاصمة البيلاروسية في رحلة غير معلنة حاملة علي متنها وفدا رفيع المستوى إلى مينسك التي تشهد احتجاجات ضد الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.

وكشف مراقبون، استنادا إلى بيانات موقع  Flightradar24  المختص بمتابعة الملاحة الجوية، أن طائرة تابعة لشركة "الطيران الأميري" القطرية التي تقدم خدماتها إلى أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين رفيعي المستوى في قطر هبطت في مينسك قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.
.
ووفق ماذكره موقع روسيا اليوم نقلا عن موقع Plane Finder فإن الطائرة القطرية التي وصلت الي العاصمة البيلاروسية حاملة رقم 06A05A قد عادت الي العاصمة القطرية الدوحة بعد وصولها بقليل.

يذكر ان أحد الموظفين في مطار مينسك قد نشر على حسابه في "إنستجرام" صورة تؤكد أن الحديث يدور عن طائرة من طراز "آيرباص A340-300".

وذكر موقع روسيا اليوم أن  أن بين ركاب الطائرة مسؤولا أمنيا قطريا رفيع المستوى وصل مينسك بهدف لقاء نظيره البيلاروسي وقادة أجهزة الأمن في البلاد.

ومن جهتها لم تنشر وسائل الإعلام البيلاروسية الرسمية أية أنباء حول هذا الموضوع.

جدير بالذكر ان موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها بيلاروسا بعد الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلات شارتر هذا الشهر.. سفير بيلاروس: الاتفاق علي التوسع في إنشاء خط الإنتاج الثاني للجرارات في مصر

لوكاشينكو: لن تكون هناك إعادة للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

الرئيس البيلاروسي ينفي تحرك قوات روسية إلى بلاده لدعمه في مواجهة المحتجين

بيلاروسيا تعلن عن محاولة اختراق لمجالها الجوي.. ومكالمة رابعة بين بوتين ولوكاشينكو

لوكاشينكو: حرب ومذبحة دبلوماسية تشن ضدنا.. وبوتين يعطي أمرًا لقواته

أوكرانيا تعلن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروس

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة عماد متعب تثير الجدل وتعرضها للانتقاد

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

اتحاد الكرة يكشف قانونية ظهور رمضان صبحي بقميص بيراميدز فى جلسة تصوير

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

عقوبة مالية على كهربا بسبب مشادة مع الشناوي وعبد الحفيظ في الأهلي

داعية لتشديد الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية تحذر من زيادة الإصابات بـ كورونا بعد عودة الدراسة

AdvertisementS

شاهد.. حملة مكبرة لإخلاء ٣٧٠٠ أسرة.. وإزالة ١٢٠٠ منزل |تفاصيل

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

حالة واحدة لا يطبق فيها قانون التصالح.. تعرف عليها

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

أغسطس انتهى.. هل تشهد البلاد موجات حرارة جديدة ورطوبة عالية خلال سبتمبر؟.. الأرصاد تجيب

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

قتلها من 9 سنين.. هاني عايز يطلق حبيبته من جوزها وأمه رفضت فخلص عليها.. أهالى عابدين يروون التفاصيل.. صور

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

تحذير.. 6 تطبيقات خطيرة ينبغى حذفها فورا من هاتفك الأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف عن إطلالات سلمى حايك

صارعوا العاصفة فرانسيس.. صور مذهلة لمهاجرين ناجين ينهارون على شاطئ دوفر بعد مراوغة لقوات الحدود البريطانية.. صور وفيديو

بملابس ملفتة.. صبا مبارك تخطف الأنظار بهذه الصورة