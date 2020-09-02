توافد 1017 طالبا على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس ..اليوم

شهد اليوم الثاني من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021 إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس حيث استقلبت ما يقرب من 1017 طالبا وطالبة.





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فتوافد على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات 278 طالبا و طالبة بينما شهدت كلية الآداب تسجيل 389 طالبا وطالبة رغباتهم عبر معاملها، بينما توافد على معامل كلية الهندسة 193 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 45 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة، وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 112 طالبا وطالبة.





وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع .









تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg



