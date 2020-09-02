حسام موسى يسلم أول 10 حلقات من مسلسل سفينة نوح.. شاهد

اول 10 حلقات من مسلسله الجديد " سفينة نوح " ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وكتب فلوكس " الحمد الله .. تم تسليم اول ١٠ حلقات من مسلسل سفينة نوح .... تأليف السيناريست حسام موسي .بطولة منذر رياحنه و احمد فلوكس و جاري اختيار باقي الابطال ....... دعواتكم..... 2021".

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وانتتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.





زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينف او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام.





وكشف مصدر مقرب من فلوكس أن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة، وأضاف إن خبر عودته لزوجته الأولى " رابيا" ووالدة ابنه الوحيد (سيف الدين) مجرد شائعة أيضا.