حسام موسى يسلم أول 10 حلقات من مسلسل سفينة نوح.. شاهد

View this post on Instagram

الحمد الله .. تم تسليم اول ١٠ حلقات من مسلسل سفينه نوح .... تاليف السيناريست حسام موسي .بطوله منذر رياحنه و احمد فلوكس و جاري اختيار باقي الابطال ....... دعواتكم..... 2021