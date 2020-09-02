حسام موسى يسلم أول 10 حلقات من مسلسل سفينة نوح.. شاهد

اعلن الفنان احمد فلوكس تسليم اول 10 حلقات من مسلسله الجديد " سفينة نوح " ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وكتب فلوكس " الحمد الله .. تم تسليم اول ١٠ حلقات من مسلسل سفينة نوح .... تأليف السيناريست حسام موسي .بطولة منذر رياحنه و احمد فلوكس و جاري اختيار باقي الابطال ....... دعواتكم..... 2021".
اقرأ ايضا :
وانتتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة.
زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينف او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام.
وكشف مصدر مقرب من فلوكس أن خبر ارتباطه بلبنانية هو مجرد شائعة، وأضاف إن خبر عودته لزوجته الأولى " رابيا" ووالدة ابنه الوحيد (سيف الدين) مجرد شائعة أيضا.