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فن

أحمد فلوكس: مهما انتصرت يبقي الحزن في عينيك و يزيد داخلك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:31 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر أحمد فلوكس فى الصورة بملابس الخيال .

وعلق أحمد فلوكس قائلًا:"هناك حروب مهما كنت منتصرا و مهما انتصرت يبقي الحزن في عينيك و يزيد داخلك ... و مهما كنت قويا في هذه الحروب فقوتك يكون سببها موت روحك و انتهاء قلبك ... و بعد انتهاء هذه الحروب و تكون منتصرا ستفرح و لكن بجروحك التي لن تشفي".


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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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