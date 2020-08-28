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فن

بنصائح وصورة جديدة.. أحمد فلوكس يبهر متابعيه عبر إنستجرام

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:11 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق فلوكس على الصورة قائلا:" عش مع الناس كمحتـــــاج يتواضع لهـم،وكمستغن يحسن إليهم،وكمسؤول يدافع عنهم،وكطبيب يشفق عليهم،ولا تعش معهم كذئب يأكل من لحومهم، وكثعلب يمكر بعقولهم،و كلص ينتظر غفلتهم".

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يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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